сегодня в 14:04

Двое детей погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

Двое детей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5 «Урал» в Самарской области, сообщает 112 .

Авария произошла вблизи населенного пункта Черновка в Сергиевском районе. При столкновении двух автомобилей погибли три человека, в том числе двое детей. Еще три человека получили различные травмы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Ранее трое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Пермском крае. Еще один несовершеннолетний получил травмы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.