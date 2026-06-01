Мать умерла прямо на глазах у сына после драки с женщиной в Хабаровском крае

Молодая мать подверглась нападению на улице в Хабаровском крае. После драки она потеряла сознание и скончалась прямо на глазах у трехлетнего сына, сообщает Amur Mash .

Инцидент произошел в поселке Хурмули. Две девушки с детьми шли из магазина, когда внезапно на одну из них напала другая женщина.

Происходящее записали камеры. В кадре видно, как на молодую мать налетает женщина. Она несколько раз ударяет девушку кулаком в грудь, после чего уходит.

После этого пострадавшая садится на скамейку, но спустя несколько минут теряет сознание. Она так и не пришла в себя. Девушка скончалась на глазах у маленького сына.

Известно, что у погибшей был порок сердца. 2 июня ей должны были провести плановую операцию. Врачи сделали перед хирургическим вмешательством обследование и оценили состояние девушки как удовлетворительное.

После трагедии правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности.

