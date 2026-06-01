Пьяный криптоинвестор сломал челюсть россиянину в Таиланде за замечание

Российский турист попытался успокоить буйного соотечественника в ресторане в Таиланде, но получил мощный удар в челюсть, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в заведении на острове Самуи. 29-летний Артур и его девушка отдыхали в ресторане, но вдруг услышали крики и маты на русском языке. Оказалось, что другой россиянин устроил дебош.

Артур сделал соотечественнику замечание. Он попросил не шуметь и вести себя прилично. Но через 15 минут агрессор подошел к туристу и несколько раз ударил его пивной кружкой сбоку в лицо, после чего сбежал.

Пострадавший получил оскольчатый перелом челюсти. Прямо в ресторане у него пошла изо рта кровь. Туда вызвали полицию и скорую. Артура госпитализировали, ему провели сложную операцию. Впереди у него еще несколько таких хирургических вмешательств.

Парень до сих пор не может разговаривать и ест только через трубочку. Восстанавливаться ему предстоит долго.

По словам его девушки, полиция выяснила личность нападавшего. Это 35-летний криптоинвестор из Москвы. Задержать его пока что не удалось.

