Вспыхнет любой: автоэксперт раскритиковал новые запреты на парковках

Автоэксперт Максим Егоров в разговоре с РИАМО отметил, что возгорание на паркинге может случиться и с бензиновыми авто, и с электрическими, причем первых намного больше на парковках.

С 1 июня были ужесточены правила парковки на подземных стоянках электрокаров, гибридов и машин с газобаллонным оборудованием. По правилам пожарной безопасности, для таких авто теперь нужно искать специальные парковочные места. Иначе автолюбителям грозят штрафы до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей.

«По большому счету на любом паркинге огромное количество бензиновых автомобилей, и проблем с ними намного больше, чем с большинством новых электрических автомобилей. На мой взгляд, это избыточная история. Если на подземном паркинге высокая влажность, то закоротить проводку может и у любого бензинового автомобиля», — сказал Егоров.

Он добавил, что сами электрические устройства, будь то внешние аккумуляторы для зарядки смартфонов или электротранспорт, обязаны иметь сертификаты. Эти документы должны подтверждать безопасность их эксплуатации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.