Андрей Воробьев запустил движение по новому участку ЮЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с жителями и дорожниками запустил движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток». Полностью открыть 4-6 полосную трассу, которую строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Регулярно мы открываем очень важные и для жителей нашего мегаполиса, и для экономик участки ЮЛА. Потому что подобные инфраструктурные проекты помогают расти предприятиям. Сегодня мы соединяем М-12 с М-5, а полностью Южно-Лыткаринскую автодорогу завершим в сентябре. Это еще два важных участка. Всего прямой дороги здесь будет 45 км, но все развязки, подходы к дороге — еще порядка 20 км», — рассказал Воробьев.

По его словам, все это большая работа, которая ведется при поддержке правительства, президентской программы по строительству и запуску концессионных дорог. ЮЛА — один из самых значимых проектов.

«До этого мы открывали Егорьевский участок (отрезок от Володарки до Егорьевского шоссе). Видим там очень активное движение. Это значит, что дорога строится не зря, что это удобно для людей, что мы можем рассчитывать на новые предприятия, новые рабочие места», — добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.