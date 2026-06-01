«КП» и Союз писателей назвали 100 лучших детских книг

сегодня в 15:06

Назван топ-100 лучших детских книг для разных возрастов за 5 лет

«Комсомольская правда» совместно с Союзом писателей России подготовила топ-100 лучших детских книг, изданных за последние пять лет, сообщает kp.ru .

В рейтинг вошли произведения российских и зарубежных авторов, представленные в книжных магазинах страны. Организаторы отмечают, что список поможет родителям сориентироваться в многообразии новинок и выбрать качественную литературу для детей разных возрастов.

Книги отобрал экспертный совет, в который вошли детские писатели, издатели, редакторы, библиотекари и представители книжной отрасли. Каждый эксперт назвал по три издания, достойные включения в перечень. В итоговый список попали как современные произведения, так и классика.

Среди отмеченных книг — «Один прекрасный Валенок» Марии Дубиковской, «Еня и Еля. Растем вместе» Анны Гончаровой, «Облачный полк» Эдуарда Веркина, «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, «Аленький цветочек» Сергея Аксакова и «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина.

Рейтинг разбит на возрастные категории и включает художественные произведения, познавательные издания и энциклопедии. Полный список опубликован на сайте издания.

