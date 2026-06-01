Живодеры приклеили котенка к доске в подвале многоэтажки в Воронеже

Неизвестные приклеили котенка к доске в подвале многоквартирного жилого дома в Воронеже. Малыша удалось спасти, сообщает издание «Новости Воронежа» .

По словам местных жителей, котенок был намертво приклеен к доске с помощью технического клея. Они предположили, что неизвестный специально оставил ловушку в подвале, так как в нем давно живут бездомные кошки.

Освобождать котенка пришлось осторожно с помощью муки. При этом часть шерсти все же пришлось состричь. В настоящее время малыш спасен и находится в безопасности.

Горожане уверены, что животное оказалось в таком положении не случайно, однако личность живодера неизвестна.

