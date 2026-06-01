Экономист назвал пенсию 40–50 тыс руб оптимальной для жителей мегаполисов

Кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин заявил, что для жизни в крупном городе России в 2026 году потребуется пенсия 40–50 тыс. рублей, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, такой доход особенно актуален для Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону, где выше траты на услуги и жилищно-коммунальное хозяйство.

«Формально средняя страховая пенсия в России заметно ниже этого уровня. Из-за этого многие пожилые люди вынуждены экономить даже на базовых вещах — продуктах, лекарствах и транспорте — и остро реагируют на рост цен. Даже после индексации пенсия нередко не покрывает реальные потребности пожилых людей. Основная причина в том, что структура расходов пенсионеров отличается от потребительской корзины, по которой рассчитывается официальная инфляция. Быстрее всего для этой категории дорожают лекарства, медицинские услуги, коммунальные платежи и продукты питания», — объяснил Кутьин.

Экономист отметил, что индексация лишь частично компенсирует рост цен и не приводит к заметному улучшению уровня жизни. Дополнительную нагрузку создает поддержка детей и внуков, особенно при ипотеке или нестабильных доходах.

Наиболее уязвимыми Кутьин назвал одиноких пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями, сельских жителей и тех, кто не имеет дополнительного дохода. По его оценке, разрыв между статистической «средней пенсией» и реальными расходами остается значительным.

