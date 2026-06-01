В Нижнем Новгороде стартовал основной этап ЕГЭ

1 июня в Нижнем Новгороде начался основной этап ЕГЭ. В лицее № 8 экзамены по литературе, химии и истории сдали около двухсот человек, сообщает pravda-nn.ru .

В лицее № 8, где организован пункт проведения экзамена № 0562, историю сдавали 44 человека, литературу — более 70, остальные выбрали химию. Перед входом участники оставляли телефоны и личные вещи, проходили проверку металлоискателем и допускались в аудитории с паспортом, черной гелевой ручкой и водой.

Выпускник лицея Иван Васяев выбрал химию.

«Мне нравится этот предмет давно, и уже с 8 класса я решил, что буду сдавать химию, чтобы поступать по этому направлению. Конечно, волнуюсь, ночью просыпался, но настроение боевое, рассчитываю не менее чем на 90 баллов», — отметил он.

Александрина Пинигина планирует поступать в медицинский университет, а Любовь Левичева сдает литературу для поступления на архитектора.

«В литературе для меня самое сложное — структура сочинений. Но если человек любит читать и много читает, проблем быть не должно. Мой любимые писатели — Ремарк и Пушкин», — рассказала она.

Экзамены начались ровно в 10:00. Литература длилась 3 часа 55 минут, химия и история — 3 часа 30 минут.

Руководитель ППЭ Алена Зайцева сообщила, что процедура отработана до мелочей и проходит штатно. В пункте дежурят организаторы, члены комиссии и общественные наблюдатели, ведется видеофиксация со звуком.

Общественный наблюдатель Светлана Родионова отметила: «Бытует мнение, что ЕГЭ — это большой стресс, но я такого никогда не наблюдала — все дети спокойны, порядок им известен — их готовят к этому заранее. Всегда все проходит спокойно».

Результаты станут известны в середине июня.

