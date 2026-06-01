Эксперты назвали возможных покупателей сервиса OneTwoTrip

Покупателя для сервиса OneTwoTrip с высокой вероятностью удастся найти, поскольку российский рынок TravelTech продолжает консолидироваться, а интерес к подобным активам проявляют крупные цифровые экосистемы, маркетплейсы и туристические компании. При этом ключевым вопросом остается стоимость бизнеса и готовность сторон договориться по условиям сделки, заявили РИАМО эксперты.

Сервис OneTwoTrip может привлечь широкий круг потенциальных покупателей, поскольку остается одним из наиболее узнаваемых игроков на российском рынке онлайн-путешествий.

По словам основателя Atomic Capital Александра Зайцева, вероятность сделки можно оценить как умеренно высокую. После ухода зарубежных TravelTech-сервисов в России активизировались процессы консолидации рынка, а крупные компании начали усиливать свои позиции через сделки по покупке профильных активов. Через сделки M&A на рынок зашли или усилили свои позиции сразу несколько стратегических инвесторов: МТС приобрела «Броневик», «Ростелеком» — Corteos, «Яндекс» — «Академ-Онлайн», Wildberries & Russ — Fun&Sun. Кроме того, Smartway (входит в контур 1С) за последние годы реализовала целую серию сделок по консолидации рынка. По словам Зайцева, сейчас в отрасли идет активная работа еще над несколькими M&A-сделками.

«К подобным активам сегодня проявляют интерес практически все потенциальные стратегические покупатели и крупные профильные игроки. Поэтому интересантов для OneTwoTrip найти можно. Ключевой вопрос заключается не в наличии спроса, а в том, смогут ли стороны договориться по цене и другим параметрам сделки», — отметил эксперт.

По его мнению, главная ценность OneTwoTrip заключается не столько в текущих финансовых показателях, сколько в масштабе уже созданной платформы. Компания обладает узнаваемым брендом, крупной клиентской базой, развитой технологической инфраструктурой и B2B-направлением для корпоративных клиентов.

Ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин считает, что сервис может заинтересовать не только туристические компании, но и крупные цифровые экосистемы, маркетплейсы и финансовые группы.

«Трендом этого года является не только укрупнение бизнеса, но и расширение набора услуг для существующей клиентской базы. Многие компании стремятся выстроить полный цикл взаимодействия с клиентом, поэтому подобные активы остаются востребованными», — пояснил он.

При этом эксперт полагает, что стоимость сделки вряд ли окажется рекордной. По его словам, финансовые показатели сервиса за прошлый год были достаточно слабыми, поэтому высокая оценка бизнеса выглядит маловероятной.

«Купить за недорого работающий бизнес желающие с высокой вероятностью найдутся», — подчеркнул Гатауллин.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что сервис OneTwoTrip выставлен на продажу и уже около полугода предлагает потенциальным инвесторам рассмотреть возможность покупки бизнеса.