Сервис OneTwoTrip начали продавать потенциальным инвесторам

Сервис бронирования OneTwoTrip около полугода назад предложили к покупке нескольким потенциальным инвесторам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

По данным издания, предложение получили несколько возможных покупателей. Об этом рассказали два инвестбанкира, топ-менеджер компании-партнера и совладелец крупного туроператора. Стоимость сделки и условия не раскрываются.

Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отметила, что основная ценность актива — накопленная клиентская база и узнаваемый бренд.

OneTwoTrip основан в 2011 году Петром Кутисом и считается одним из старейших российских сервисов онлайн-бронирования авиабилетов. По данным компании, платформой пользуются более 11 млн человек. Через нее доступны билеты свыше 800 авиакомпаний и более 3 млн объектов размещения по всему миру. Сервис также продает железнодорожные и автобусные билеты, предлагает аренду автомобилей, туристическое страхование и развивает направление деловых поездок.

По итогам 2025 года платформа вошла в топ-10 крупнейших онлайн-тревел-агентств по версии Travelline. В разные годы в проект инвестировали фонды Phenomen Ventures, Atomico и Goldman Sachs.

Партнер Б1 Юлия Загорнова заявила, что продажа происходит на фоне консолидации рынка travel-tech: экосистемные игроки, телеком-операторы и банки развивают туристические продукты для роста лояльности и доходов.

