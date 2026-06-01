Недельная продуктовая корзина на ребенка стоит 1912 рублей

Стоимость недельного набора продуктов для ребенка по нормативам потребительской корзины в июне 2026 года составила 1912 рублей, сообщает Life.ru .

Сервис «Апельсин» рассчитал среднюю стоимость недельной продуктовой корзины для ребенка на основе действующих нормативов. В набор входят 1,5 кг круп и хлеба, 3,8 кг овощей и картофеля, 2,3 кг фруктов, 0,8 кг мяса, 350 г рыбы, 6,9 кг молочных продуктов и три яйца.

Из круп и хлебобулочных изделий учитывались 200 г хлеба за 12 рублей, 300 г макарон за 13 рублей, 330 г риса за 11 рублей, столько же гречки за 12 рублей и овсянки за 15 рублей.

Овощи и фрукты включают 1,3 кг огурцов за 125 рублей, 1,3 кг помидоров за 228 рублей, 1,2 кг картофеля за 65 рублей, 800 г апельсинов за 64 рубля, 750 г яблок и 750 г киви — по 75 рублей.

Мясо и рыба обойдутся в 192 рубля за 0,8 кг свинины и 82 рубля за 350 г минтая. Среди молочных продуктов — 4,5 л молока за 297 рублей, 1 кг творога за 303 рубля, 1 кг кефира за 99 рублей, 400 г сыра за 220 рублей и три яйца за 24 рубля.

В сумме средняя стоимость такого набора составила 1912 рублей.

