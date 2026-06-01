Эксперты оценили идею выдавать кредиты в цифровых рублях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил возможность появления кредитов в цифровых рублях в будущем, хотя ранее Банк России заявлял, что новая форма национальной валюты не будет использоваться для кредитования и размещения вкладов. Опрошенные РИАМО эксперты считают, что такой сценарий действительно возможен, однако говорить о его скором запуске пока преждевременно.

По мнению д. э. н., профессора Финансового университета при правительстве РФ Сергея Толкачева, противоречия в заявлениях могут объясняться разными этапами развития проекта цифрового рубля. Если первоначально Банк России сосредоточился на платежах и переводах, то по мере развития платформы власти могут рассматривать расширение ее функционала.

Эксперт отмечает, что кредиты в цифровых рублях способны сделать кредитные операции более быстрыми и прозрачными. Кроме того, такая система позволит лучше контролировать целевое использование заемных средств и создавать новые кредитные продукты. Вместе с тем для реализации этой идеи потребуется решить вопросы кибербезопасности, создать надежную инфраструктуру и обеспечить баланс между прозрачностью операций и защитой персональных данных граждан.

Эксперт в финтех-решениях, управляющий партнер SkyCapital Денис Балашов считает, что массовое кредитование в цифровых рублях с сентября 2026 года выглядит маловероятным. По его словам, базовая концепция цифрового рубля действительно не предусматривала кредитные продукты, а нынешние заявления скорее отражают возможное направление дальнейшего развития проекта.

«Если для Банка России сейчас приоритетом остается запуск платежной инфраструктуры и массовое подключение участников рынка, то законодатели уже смотрят на перспективные сценарии использования новой платформы», — пояснил он.

По мнению Балашова, прежде чем запускать кредиты в цифровых рублях, потребуется серьезно доработать законодательство, банковские продукты и технологическую инфраструктуру.

Схожей позиции придерживается доцент Финансового университета Михаил Хачатурян. Он считает, что в перспективе цифровой рубль вполне может использоваться для формирования вкладов и выдачи займов, поскольку является одной из форм национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.

Однако сегодня цифровой рубль находится лишь на этапе становления, а обществу еще предстоит привыкнуть к новому инструменту. Поэтому использование цифрового рубля для кредитования пока выглядит преждевременным, указывает экономист.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы основным направлением развития цифрового рубля останутся платежи и переводы. Вопрос кредитования может вернуться в повестку позднее, после накопления практики использования новой формы денег и завершения необходимых технологических и законодательных изменений.

Что кредиты в цифровых рублях возможно начнут выдавать уже с 1 сентября 2026 года, заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

