Песков: задержание Францией танкера Tagor граничит с пиратством
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает незаконным задержание ВМС Франции нефтяного танкера Tagor, идущего из РФ, сообщает ТАСС.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Военно-морские силы Франции в рамках проведенной операции захватили танкер «Тагор» в Атлантическом океане. Танкер следовал под флагом Мадагаскара.
«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным», — сказал пресс-секретарь президента России.
Предположительно, капитаном захваченного танкера является гражданин РФ. Российское посольство в Париже запросило у властей Франции информацию о наличии граждан РФ среди членов экипажа.
