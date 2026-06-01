Французские военные захватили в Атлантическом океане танкер «Тагор»

О захвате рассказал французский лидер Эммануэль Макрон.

Он уточнил, что операция прошла в открытом море. ВМС страны поддержали несколько стран-партнеров, среди которых Великобритания. Мероприятие провели в соответствии с международным морским правом.

Танкер следовал в океане под флагом Мадагаскара.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что власти отпустили нефтяной танкер GRINCH после того, как его владелец выплатил штраф в размере «многих миллионов евро».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.