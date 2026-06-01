Любви в любом весе мы покорны: как девушкам plus size найти партнера

Самое разрушительное убеждение девушек с пышными формами — «меня полюбят, когда я похудею». Это ловушка, которая откладывает жизнь на потом, сообщил РИАМО психолог Юрий Падоров.

Отношения не начинаются после достижения нужной цифры на весах — они начинаются тогда, когда человек решает, что достоин любви прямо сейчас. Именно это внутреннее разрешение считывается окружающими мгновенно.

«Уверенность притягивает, извинения за свое тело отталкивают. Если женщина заходит в комнату и всем телом транслирует стыд — она получает в ответ именно то, чего боится», — сказал психолог.

Второй момент — фильтры. Многие plus size девушки так боятся отвержения, что сами первыми отвергают возможности: не регистрируются на сайтах знакомств, не флиртуют, не подходят. Это называется избегание, и оно гарантирует одиночество вернее любого веса.

«Также важно понять, что качество самооценки не зависит от размера одежды. Оно зависит от того, как вы разговариваете с собой внутри головы. Работайте с этим голосом. Партнер, которому важен исключительно стандарт глянца, — не потеря. Потеря — это годы жизни, прожитые в ожидании разрешения быть счастливой», — объяснил эксперт.

