Ефимов: в Хорошево-Мневниках построили офисное здание

В районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы завершилось строительство многофункционального комплекса. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Деловой центр общей площадью более 75 тыс. кв. м возвели на улице Шелепихинская набережная, д. 36, стр. 3. Площадь административно-офисных помещений в нем составила 42,9 тыс. кв. м. В здании оборудовали различные типы рабочих мест — от отдельных кабинетов до открытых пространств. Часть офисов спроектировали с выходами на открытые террасы», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Возвести объект удалось благодаря одной из городских мер поддержки — программе стимулирования создания мест приложения труда. Эта программа реализуется в столице с 2020 года.

Формированию сбалансированной застройки в городе уделяется особое внимание, и здесь программа МПТ выступает ключевым инструментом. Значительная часть проектов в рамках этой меры поддержки приходится на деловые объекты — свыше 40% от всего одобренного объема строительства. Благодаря таким решениям жители столицы могут трудоустраиваться недалеко от дома. Так, ввод данного бизнес-центра в эксплуатацию обеспечил создание более 1,6 тыс. новых рабочих мест для москвичей.

Как пояснили в столичном Градостроительном комплексе, оформляя фасады этого многофункционального комплекса, основной упор сделали на просторные крупноформатные элементы навесной системы, а также на стеклопакеты с зеркальным эффектом и средней или слабой степенью тонировки. За счет крупных форматов и выразительных текстур облицовочных деталей здание обрело динамичный, легкий и воздушный облик. Нижний ярус офисного центра выполнен из полимербетона, что придает архитектуре объекта дополнительный объем и монументальность. Уникальность постройки подчеркивает и масштабное остекление — его общая площадь достигла примерно 21 тыс. кв. м.

В Департаменте градостроительной политики добавили, что для сотрудников оборудовали подземный паркинг на три уровня. Он рассчитан на 313 автомобилей и 11 мотоциклов. В 24-этажном здании смонтирован 21 лифт, установлены пять подъемников и четыре эскалатора. Кровля площадью 2,4 тыс. кв. м стала эксплуатируемой: на ней разместили инженерное оборудование.

Изюминкой объекта является трехэтажный атриум. Там расположены стойка ресепшн, кафе, столовая для сотрудников, а также комната матери и ребенка. В этой же зоне находится торговая площадь. Для обеспечения безопасности в офисном центре внедрены системы видеонаблюдения и распознавания лиц.

В Мосгосстройнадзоре подчеркнули, что весь строительный цикл проходил под контролем инспекторов ведомства. Работы велись на участке земли площадью около 0,5 га с декабря 2022 года. За этот период организовали 13 выездных проверок. По итогам финального мероприятия было оформлено заключение о соответствии здания требованиям проектной документации.

Застройщиком объекта выступила девелоперская группа компаний ФСК. Комплекс возведен в рамках строительства жилого комплекса «Сидней Сити» на территории «Большого Сити».