Священник назвал главный способ заинтересовать детей церковью

Интерес к вере у молодых людей чаще всего формируется внутри семьи, однако иногда именно дети становятся теми, кто приводит родителей в храм, сообщил РИАМО секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

«Если говорить о молодежи и о том, как привить интерес к вере, то начинать, конечно, нужно с семьи, с воспитания. Потому что дети очень часто идут по стопам родителей, смотрят на то, что делают взрослые, и потом сами начинают делать так же. Поэтому важно привлекать и родителей, а они уже будут привлекать детей», – сказал Монаршек.

Он добавил, что бывает и наоборот: дети приходят в храм, знакомятся с Богом.

«Они начинают ходить в воскресную школу, а потом смотришь — и родители, которые раньше были неверующими, становятся хорошими, верующими христианами. Такое тоже бывает. Тут нельзя дать какой-то универсальный совет. Все очень индивидуально. Нужно смотреть на человека, понимать, какие у него жизненные запросы, чего он ищет, чего хочет от жизни, разговаривать с ним», – отметил священник.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.