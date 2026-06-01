16-летний подросток, нуждающийся в медпомощи, ушел из детдома в сторону трассы

В Свердловской области из детского дома пропал 16-летний подросток. Он ушел из интерната в Карпинске 31 мая, сообщает E1.ru .

Подросток направился в сторону трассы.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» отметили, что до этого мальчик никогда не покидал территорию детдома. Он не умеет жить вне стен учреждения и нуждается в медпомощи.

«Ушел около 13 часов, удалось установить, что он направлялся к дороге Карпинск — Серов. Если вчера вы проезжали по этой дороге, вы могли видеть пропавшего», — добавили в отряде.

Подросток был одет в черную кофту с капюшоном, черные спортивные штаны, черные сланцы. Его рост — 173 см. У него худощавое телосложение и русые волосы.

Поиском занимаются полицейские, отряды «Полет» и «ЛизаАлерт». Информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

