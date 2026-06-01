Курс юаня к рублю в июне: эксперт дал прогноз

В начале лета курс юаня на Мосбирже будет колебаться в диапазоне 10,30–10,60 рубля — рубль продолжат поддерживать налоговый период и высокая ключевая ставка, однако дальнейшая деэскалация на Ближнем Востоке может лишить его нефтяного драйвера, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Курс рубля по отношению к китайскому юаню по традиции поддерживает пик налогового периода, а также все еще высокая ключевая ставка, которая делает привлекательными рублевые активы, пояснил эксперт.

При этом поддержку от высоких нефтяных цен рубль может потерять в случае дальнейшей деэскалации ближневосточного конфликта, где уже достигнуты договоренности по временному перемирию.

В фокусе для китайского юаня — очередные меры господдержки по стимулированию экономики КНР, в числе которых рекордное снижение стоимости госкредитов. Китайская экономика, отметил Тимошенко, показывает симптомы замедления после успешных показателей первого квартала текущего года. В частности, розница и промышленность продемонстрировали весьма слабый рост относительно предыдущих лет.

Не добавляет оптимизма и рынок недвижимости КНР, который не первый год заметно ослаблен. В январе–апреле 2026 года инвестиции в строительство недвижимости и в жилые дома, по данным Национального бюро статистики КНР, заметно снизились год к году.

