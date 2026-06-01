17 лет колонии получила мать, задушившая 8-месячную дочь. Малышка мешала спать

Верховный суд Башкортостана приговорил к 17 годам колонии общего режима местную жительницу, убившую 8-месячную дочь из-за того, что она мешала спать, сообщает «Осторожно, новости» .

Женщина была признана виновной в убийстве малышки, ее истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию.

Как выяснил суд, мать задушила 8-месячную дочь из-за того, что она мешала ей спать.

Кроме того, женщина систематически издевалась над дочерью и избивала ее. Она сломала малышке бедро, вставляла ей в рот соску и завязывала шарфом, морила девочку голодом. Вину она не признала.

Прокуратура просила для злоумышленницы 20 лет колонии общего режима.

