Прохожий поджег Lexus, который облил его водой из лужи в Москве
Фото - © Unsplash.com
В Рижском проезде в столице 48-летний мужчина поджег Lexus, который облил его водой из лужи, сообщает «Осторожно, Москва».
Владелец иномарки оставил авто возле дома. Ночью москвич проснулся от криков соседки о пожаре. Мужчина вызвал полицию. Как выяснилось, на его манеру вождения обиделся прохожий, которого он облил водой из лужи.
Злоумышленник купил бутылку бензина, облил лобовое стекло и капот иномарки обидчика, а затем поджег.
Пиромана задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
