сегодня в 09:49

Прохожий поджег Lexus, который облил его водой из лужи в Москве

В Рижском проезде в столице 48-летний мужчина поджег Lexus, который облил его водой из лужи, сообщает «Осторожно, Москва» .

Владелец иномарки оставил авто возле дома. Ночью москвич проснулся от криков соседки о пожаре. Мужчина вызвал полицию. Как выяснилось, на его манеру вождения обиделся прохожий, которого он облил водой из лужи.

Злоумышленник купил бутылку бензина, облил лобовое стекло и капот иномарки обидчика, а затем поджег.

Пиромана задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.