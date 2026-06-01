Александр Филиппенко спешно продал 2 квартиры в Москве после переезда в Литву

Финансировавший ВСУ народный артист РФ Александр Филиппенко в спешке продал две свои квартиры в центре Москвы, это произошло после его переезда в Литву, сообщает SHOT .

В столице у сбежавшего актера оставалось две квартиры в районе Патриарших прудов. Одна находилась в Богословском переулке, ее площадь — 55 кв. м, вторая — в Спиридоньевском переулке (около 110 кв. м). От обеих он избавился, находясь в Литве. Стоимость первой может быть 55 млн рублей, второй — свыше 100 млн рублей.

В России у Филиппенко в собственности остается небольшой дом площадью около 150 кв. м в Ново-Переделкине, еще там 7 соток земли. Дом он выставил на продажу за 40 млн рублей, но желающих на него нет. Соседи поделились, что актера не видели несколько лет, вспомнили его критику спецоперации, назвав «фашистом».

В собственности артиста находится небольшая комната площадью 10 «квадратов» в доме возле Патриарших прудов, но она не продается.

Филиппенко уехал из РФ в ноябре 2022 года. Перед этим артист открыто поддерживал Украину, размещал в соцсетях фотографии вышиванки. После эмиграции он участвовал в чтениях, средства с которых уходили на поддержку ВСУ. В России Филиппенко известен по множеству моноспектаклей, а еще по ролям в «Мастере и Маргарите», «Моем друге Иване Лапшине» и т. д.

