Не садись, не топчись: какие опасности подстерегают в общественной бане

Общественная баня — место с высокой влажностью, теплом и большим потоком людей. Это идеальная среда для грибков, стафилококка и папилломавируса, поэтому личные резиновые тапочки — не опция, а обязательное условие, сообщил РИАМО врач Егор Минин.

«Никогда не ходите босиком по полу, не садитесь на полок без личного полотенца или простыни. Своя мочалка, свое мыло, свой шампунь — никакого обмена», — сказал врач.

После парилки обязательно ополосните тело чистой водой и нанесите увлажняющее средство — перегретая кожа теряет барьерную функцию и становится уязвимой. А волосы лучше защитить шапочкой в парной — перегрев кожи головы дает нагрузку на сосуды.

«Людям с гипертонией второй и третьей степени, сердечной недостаточностью, нестабильной стенокардией баня может быть опасна — резкие перепады температуры дают серьезную нагрузку на сердце. Осторожно при варикозе, онкологии, эпилепсии, острых воспалительных процессах и кожных заболеваниях в стадии обострения. Беременным — только с разрешения врача. Пожилым людям и детям до 3 лет — минимальное время в парной и усиленный контроль самочувствия», — объяснил эксперт.

Баня полезна, но только когда вы здоровы и соблюдаете правила, заключил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.