Thomson Reuters: Франция освободила танкер GRINCH после выплаты штрафа

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что власти отпустили нефтяной танкер GRINCH после того, как его владелец выплатил штраф в размере «многих миллионов евро», сообщает ProFinance со ссылкой на издание Thomson Reuters.

«Обход санкций ЕС влечет за собой последствия», — написал Барро в соцсети в X.

Танкер захватили в Средиземном море в прошлом месяце из-за подозрений в участии в российском «теневом флоте». Судно пришвартовали в Марселе. Во Франции заявляли, что GRINCH отправился из Мурманска в начале января под флагом Коморских Островов.

Ранее сообщалось, что Франции пришлось освободить задержанный в Средиземном море нефтяной танкер из-за требований своего законодательства. Обвинения в принадлежности к «теневому флоту» РФ подтвердить не получилось.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.