Танкер якобы «теневого флота РФ» снова ускользнул из-под носа у Европы

Франции пришлось освободить задержанный в Средиземном море нефтяной танкер из-за требований своего законодательства. Обвинения в принадлежности к «теневому флоту» РФ подтвердить не получилось, сообщает Mash .

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон рассказал украинскому коллеге во время телефонного звонка, который произошел 29 января. По словам главы европейского государства, чтобы арестовывать танкеры, Парижу придется изменить законодательство.

Но до этого дело обычно не доходит. Во всех ситуациях, когда страны ЕС задерживали танкеры, это заканчивалось освобождением кораблей.

Согласно международному праву, гарантируется принцип свободы открытого моря. Также действует запрет на захват судов. Делать это можно только по отношению к пиратским и ходящим под ложными флагами судам.

Танкер был задержан в Средиземном море 22 января. Операцию проводили ВМС Франции.

