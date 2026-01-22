Макрон заявил о задержании в Средиземном море танкера, следовавшего из РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ВМС Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер, следовавший из Мурманска, сообщает ТАСС .

Операцию провели в открытом море. Задержанием занимались военно-морские силы Франции при содействии союзников.

Французский лидер написал в соцсети X, что судно было задержано утром 22 января. По его словам, на этот танкер «наложены международные санкции».

Макрон добавил, что судно «подозревается в использовании поддельного флага».

Ранее стало известно, что как минимум две греческие компании привлекли новые танкеры для торговли нефтью из РФ. Это редкий случай, обычно для этого используют старые суда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.