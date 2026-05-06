Русскоязычных туристов в Паттайе обвинили в организации оргии в море

Восемь туристов занялись сексом на пляже в Паттайе, местные требуют наказания

В Паттайе произошел инцидент с участием русскоязычных туристов, вызвавший возмущение местных жителей. На одном из пляжей города группа из восьми человек зашла в море и начала заниматься сексом, инцидент попал на видео, сообщает SHOT .

Очевидцы сообщили, что попытки местных жителей утихомирить отдыхающих не увенчались успехом. Из воды вышла только одна пара — и то лишь после того, как они заметили, что их снимают на камеру.

На опубликованных кадрах видно, как одна пара, не смотря на очевидцев, делает движения, напоминающие половой акт. Рядом стоящая пара, заметив съемку, оборачивалась на очевидцев и разговаривала между собой.

Жители Паттайи активно высказывают свое возмущение в соцсетях. Они требуют от местных властей более жестко реагировать на подобные ситуации и привлекать виновных к ответственности.

На данный момент неизвестно, были ли применены какие-либо меры к участникам инцидента. Ситуация остается на контроле у правоохранительных органов города.

