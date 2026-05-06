Котенок шесть дней просидел в кирпичной стене в Петербурге, затем его спасли
В Санкт-Петербурге на Обводном канале спасатели вызволили котенка из кирпичной стены, где он провел шесть дней. Историю спасения рассказал один из участников операции, сообщает «Кошкиспас. Спасение животных».
Предварительно известно, что котенок застрял в узкой трехметровой полости внутри стены — шириной всего в один кирпич. Выбраться самостоятельно он не мог. Местные рабочие поддерживали животное: они скидывали в отверстие пакетики с мягким кормом, что и помогло малышу продержаться почти неделю.
Прибывшие спасатели обследовали стену. Котенок находился не на уровне пола, а выше — из-за перемычки внутри кладки. Через нижние дыры он мог провалиться еще ниже, поэтому спасатели действовали осторожно. Они решили аккуратно расширить одно из отверстий в торце коридора — ровно настолько, чтобы добраться до животного, но без лишних разрушений. Чтобы контролировать перемещения перепуганного малыша, использовали сразу две камеры.
С помощью длинного шеста и петли-удавки, после нескольких попыток, им удалось зацепить котенка. В самый ответственный момент шест уперся в стену — пришлось звать еще одного человека на помощь. Вместе они извлекли котенка на свободу. Сначала спасенное животное возмущалось и кричало, но быстро затихло и спрятало мордочку в руках спасательницы.
В настоящее время котенок находится в тепле, ему дали воду и корм. Рабочие автосервиса, где все произошло, пообещали искать для него дом и заботливых хозяев. А спасатели, уходя под крики «Спасибо большое!», шутили, что вместо благодарностей не помешала бы помощь с летней резиной.
