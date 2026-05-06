Котенок шесть дней просидел в кирпичной стене в Петербурге, затем его спасли

В Санкт-Петербурге на Обводном канале спасатели вызволили котенка из кирпичной стены, где он провел шесть дней. Историю спасения рассказал один из участников операции, сообщает «Кошкиспас. Спасение животных» .

Предварительно известно, что котенок застрял в узкой трехметровой полости внутри стены — шириной всего в один кирпич. Выбраться самостоятельно он не мог. Местные рабочие поддерживали животное: они скидывали в отверстие пакетики с мягким кормом, что и помогло малышу продержаться почти неделю.

Прибывшие спасатели обследовали стену. Котенок находился не на уровне пола, а выше — из-за перемычки внутри кладки. Через нижние дыры он мог провалиться еще ниже, поэтому спасатели действовали осторожно. Они решили аккуратно расширить одно из отверстий в торце коридора — ровно настолько, чтобы добраться до животного, но без лишних разрушений. Чтобы контролировать перемещения перепуганного малыша, использовали сразу две камеры.

С помощью длинного шеста и петли-удавки, после нескольких попыток, им удалось зацепить котенка. В самый ответственный момент шест уперся в стену — пришлось звать еще одного человека на помощь. Вместе они извлекли котенка на свободу. Сначала спасенное животное возмущалось и кричало, но быстро затихло и спрятало мордочку в руках спасательницы.

В настоящее время котенок находится в тепле, ему дали воду и корм. Рабочие автосервиса, где все произошло, пообещали искать для него дом и заботливых хозяев. А спасатели, уходя под крики «Спасибо большое!», шутили, что вместо благодарностей не помешала бы помощь с летней резиной.

