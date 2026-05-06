«Вы еще и обокрали его?» Жена пьяного пациента обвинила медиков в краже 800 тыс

Медики скорой помощи помогли пьяному мужчине, лежащему на улице, а тот обматерил их и оплевал. Вдобавок жена пациента обвинила врачей в краже 800 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Под звуки сирены» .

В пятницу вечером врачам поступил вызов: прохожая обнаружила на улице мужчину без сознания. По словам девушки, он сначала шел, а потом схватился за грудь и упал на газон. Прибывшие на место медики, приблизившись к мужчине, уловили явный запах спиртного. При попытке поднять пациента врачи получили в ответ лишь поток нецензурной брани и требование не мешать спать.

Кое-как медикам удалось доставить пациента в машину скорой, несмотря на его сопротивление. Мужчину начали раздевать для осмотра, но он в процессе обрушил на врачей ругательства и плевки. Его пришлось успокаивать препаратом. При осмотре выяснилось, что мужчина просто пьян, ничего серьезного с ним не случилось.

Его отвезли в «алкогольный блок». Туда же приехала жена мужчины, которая сразу же набросилась на медиков. Она обвинила их в краже.

«Вы что, сволочи, еще и обокрали его?! Где деньги? У него было 800 тысяч рублей, а ну, возвращайте!» — кричала она.

После этого в дело вмешалась полиция. Правоохранителям пришлось проверить машину скорой, также врачей заставили предъявить балансы всех банковских карт. Сами медики утверждают, что никаких денег при себе у пациента не было.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.