Мужчина избил 12-летнего мальчика, ворвавшись в чужую квартиру под Челябинском

Инцидент произошел 9 мая в Озерске. Согласно данным следствия, 42-летний мужчина ворвался в соседскую квартиру и начал избивать 12-летнего мальчика. Нападавший утверждал, что ребенок порезал колеса на его велосипеде. На разборки мужчина пришел со своим племянником, который и указал на друзей, проколовших велосипедные покрышки.

Пострадавшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, рассечением лба и травмами внутренних органов.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

