Мужчина избил 12-летнего мальчика, ворвавшись в чужую квартиру под Челябинском
Мужчина избил 12-летнего мальчика, ворвавшись в соседскую квартиру в Челябинской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает 112.
Инцидент произошел 9 мая в Озерске. Согласно данным следствия, 42-летний мужчина ворвался в соседскую квартиру и начал избивать 12-летнего мальчика. Нападавший утверждал, что ребенок порезал колеса на его велосипеде. На разборки мужчина пришел со своим племянником, который и указал на друзей, проколовших велосипедные покрышки.
Пострадавшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, рассечением лба и травмами внутренних органов.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
