Силы ПВО уничтожили более 60 БПЛА над регионами России за 7 часов

Над российскими регионами за 7 часов средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны перехватили и уничтожили в период с 14:00 до 21:00 мск. Все беспилотники были самолетного типа.

В том числе их сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, а также Республики Крым.

Ранее самолет Москва — Петербург не мог совершить посадку в аэропорту Пулково из-за атаки БПЛА.

