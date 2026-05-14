Норвегия планирует провести с Россией военные переговоры по Арктике

Норвегия намерена организовать переговоры с Россией на военном уровне для поддержания стабильности в Арктическом регионе. Об этом заявил пресс-секретарь штаба вооруженных сил королевства Руне Хаарстад, сообщают « Известия ».

По его словам, запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности норвежского и российского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать стабильность в регионе.

Хаарстад отметил, что норвежские военные поддерживают диалог с Россией: ежегодно проводятся совещания с пограничным управлением ФСБ по западному арктическому району, действует незасекреченная прямая линия связи с командующим Северным флотом РФ.

Также проходят встречи на стратегическом уровне в рамках двустороннего договора об инцидентах на море. Цель — повысить безопасность персонала и судов при их нахождении вблизи друг от друга.

