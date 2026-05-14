Ермак опроверг контакты с гадалками, ссору с Зеленским и обещание пойти на фронт

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с журналистами отверг сразу несколько громких заявлений, появлявшихся в СМИ, сообщает ТАСС .

Он опроверг информацию об эмоциональной ссоре с президентом при увольнении и заявил, что разговор был «совершенно нормальным», хотя признал, что ему было «нелегко».

Ермак также отрицает, что обещал мобилизоваться в ВСУ после отставки. По его словам, он никогда не делал официальных заявлений по этому поводу — речь шла лишь о личной переписке с журналисткой New York Post.

Кроме того, экс-глава офиса Зеленского отвергает общение с гадалками и связь с эзотерикой. При этом в суде прокурор зачитывала фрагменты переписок, где Ермак якобы отправлял имена политических оппонентов гадалке и консультировался по кадровым вопросам. Украинские СМИ нашли предсказательницу по имени Вероника — 51-летнюю киевлянку, ведущую астрологический Telegram-канал на русском языке. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель еще в январе утверждала, что Ермак практиковал магические ритуалы и привозил на Украину зарубежных магов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ермак обсуждал с гадалкой «порчу» для руководителей НАБУ и САП.

