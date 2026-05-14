Актер Андрей Кузичев перенес проблемы с сердцем прямо на сцене в Москве

Во время спектакля «Идиот» в театре Пушкина в Москве 55-летнему актеру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем, сообщает Mash .

Несмотря на плохое самочувствие, артист не бросил зрителей. Он доиграл постановку до финала и даже вышел на поклон.

Как рассказали зрители, антракт затянулся на 15 минут дольше обычного: у Кузичева сильно подскочило давление, и в это время ему оказывали помощь. Сам актер отметил, что сейчас с ним все хорошо.

Андрей Кузичев исполнял главную роль в постановке режиссера Сергея Тонышева. Он известен зрителям по образу Вадима Марасевича в сериале «Дети Арбата», роли Михаила Борщова в сериале «Не родись красивой», а также по роли Гинце в «Докторе Живаго».

