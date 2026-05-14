Средние зарплаты вырастут на 7,9% в 2026 году в России

По итогам 2026 года средняя заработная плата в России вырастет на 7,9% и достигнет 108,3 тысячи рублей. Такие данные следуют из прогнозов властей, сообщает РИА Новости .

Речь идет о среднемесячной начисленной зарплате до вычета налогов, которая включает премии и бонусы. Этот показатель учитывает доходы всех сотрудников, среди которых и те, кто получают сверхвысокие зарплаты.

В 2025 году средняя зарплата в стране впервые за всю историю наблюдений превысила 100 тысяч рублей, составив 100,4 тысячи. В текущем году ожидаемый рост — до 108,3 тысячи.

Тенденция сохранится и в последующие годы: в 2027 году средняя зарплата прогнозируется на уровне 115,4 тысячи, а в 2028 году — 123,3 тысячи рублей.

