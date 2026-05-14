Продажа АИ-92 на российских АЗС стала убыточной

В России продажа литра бензина АИ-92 приносит заправкам убыток в 84 копейки. Реализация АИ-95 дает прибыль около 47 копеек с литра, дизельного топлива — 3,68 рубля, сообщают « Известия » со ссылкой на исследование компании «ОМТ Консалт».

Рентабельность падает из-за высоких операционных расходов (в среднем 8,4 рубля на литр) и роста закупочных цен. С января по май мелкооптовая цена на АИ-92 выросла на 8,8%, на АИ-95 — на 6,7%. Дополнительное давление на АИ-92 оказал экспорт топлива в первом квартале, составивший около 1 млн тонн.

Аналитики прогнозируют рост розничных цен до конца 2026 года: бензин подорожает примерно на 1,5 рубля за один литр, дизель — на 3 рубля.

При этом, по мнению экспертов, благодаря мерам регулирующих органов ситуация в сезон высокого спроса останется стабильной.

