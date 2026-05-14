Иран обвинил США в давлении на страны ООН из-за резолюции по Ормузу Политика 14 мая 2026 02:20

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что некоторые страны, присоединившиеся к американо-бахрейнскому проекту резолюции Совета Безопасности по свободе судоходства через Ормузский пролив, сделали это под давлением, сообщает ТАСС.

В дипломатической миссии отметили, что многие члены организации были вынуждены поддержать проект из-за политического принуждения и угроз. «Все знают, что многие члены ООН присоединились к проекту резолюции под политическим давлением, принуждением и из-за угроз», — указало постпредство исламской республики. Иранские дипломаты также назвали попытки Вашингтона заручиться широкой поддержкой отчаянной попыткой придать легитимность своим политическим целям.