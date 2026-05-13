СМИ: Ермак обсуждал с гадалкой «порчу» для глав НАБУ

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, обвиняемый в отмывании 460 млн гривен, обсуждал с гадалкой «порчу» для руководителей НАБУ и САП, сообщает «Царьград» .

На процессе по делу о строительстве элитной недвижимости под Киевом прокуратура обнародовала новые материалы. По версии следствия, Андрей Ермак обращался к гадалке по имени Вероника, чтобы «навести порчу» на руководителей антикоррупционных органов.

В переписке обсуждался план «контрудара» против антизеленскои коалиции.

«Я на все готов. Завтра готов», — писал Ермак.

В ответ получал: «Или вы, или вас».

Осенью 2025 года водитель Ермака по указанию гадалки закопал на кладбище фотографии глав НАБУ и САП.

Журналист Анатолий Шарий сообщил, что к услугам той же гадалки якобы обращался и Владимир Зеленский. Прокурор подтвердила, что у Вероники был отдельный телефон только для связи с Ермаком — других контактов в нем не обнаружено.

По данным следствия, фигурантом дела о строительстве коттеджей может стать и действующий президент Украины.

