Длинные выходные и короткая неделя: как отдыхаем в июне 2026 года

В материале РИАМО рассказываем, сколько дней для отдыха будет в июне и какие праздники мы отметим.

Как отдыхаем в июне 2026: праздники и выходные Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори В июне в России отмечается государственный праздник – День России. Он празднуется 12 июня, и этот день станет дополнительным выходным. Таким образом, дней для отдыха в июне будет 9 – это стандартные субботы и воскресенья плюс пятница, 12 июня. Итак, отдыхать в июне мы будем 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 числа. Кроме того, предпраздничный день, 11 июня, будет коротким, как и вся рабочая неделя, которая продлится четыре дня – с 8 по 11 число.

Сколько рабочих дней в июне 2026 года Фото - © Magnific.com Из 30 календарных дней в июне рабочим будет 21 день. При этом норма рабочего времени зависит от количества часов по трудовому договору. Итак, при стандартной 40-часовой рабочей неделе в июне нужно будет отработать 167 часов, при 36-часовой – 150,2 часов, при 24-часовой – 99,8 часов.

Как брать отпуск в июне Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори Июнь более удачный для отпуска месяц, чем, например, май, но все же не самый выгодный в году в финансовом отношении. Зато можно продлить себе отпуск за счет дополнительного выходного. Например, если взять отпуск с 8 по 11 или с 15 по 19 июня, то благодаря выходным отпуск можно немного продлить и насладиться летними днями.

Кого могут вызвать на работу в выходные в июне 2026 Фото - © Экстренные службы на улицах Москвы/Медиасток.рф Важно помнить, что работа в официальный выходной день оплачивается в двойном размере, а выйти на нее можно только с письменного согласия работника, если иное не прописано в трудовом договоре. В экстренных ситуациях работодатель может вызывать сотрудника на работу без его согласия. К таким случаям относятся аварии, катастрофы, несчастные случи, угрозы материального ущерба и прочее. Сотрудники экстренных служб, коммунальных, торговли, общепита, предприятий непрерывного производства, те, кто работает по сменному графику, продолжат работать по своему обычному графику.