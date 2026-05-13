Длинные выходные и короткая неделя: как отдыхаем в июне 2026 года
В материале РИАМО рассказываем, сколько дней для отдыха будет в июне и какие праздники мы отметим.
В июне в России отмечается государственный праздник – День России. Он празднуется 12 июня, и этот день станет дополнительным выходным. Таким образом, дней для отдыха в июне будет 9 – это стандартные субботы и воскресенья плюс пятница, 12 июня.
Итак, отдыхать в июне мы будем 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 числа. Кроме того, предпраздничный день, 11 июня, будет коротким, как и вся рабочая неделя, которая продлится четыре дня – с 8 по 11 число.
Сколько рабочих дней в июне 2026 года
Из 30 календарных дней в июне рабочим будет 21 день. При этом норма рабочего времени зависит от количества часов по трудовому договору. Итак, при стандартной 40-часовой рабочей неделе в июне нужно будет отработать 167 часов, при 36-часовой – 150,2 часов, при 24-часовой – 99,8 часов.
Как брать отпуск в июне
Июнь более удачный для отпуска месяц, чем, например, май, но все же не самый выгодный в году в финансовом отношении. Зато можно продлить себе отпуск за счет дополнительного выходного. Например, если взять отпуск с 8 по 11 или с 15 по 19 июня, то благодаря выходным отпуск можно немного продлить и насладиться летними днями.
Кого могут вызвать на работу в выходные в июне 2026
Важно помнить, что работа в официальный выходной день оплачивается в двойном размере, а выйти на нее можно только с письменного согласия работника, если иное не прописано в трудовом договоре. В экстренных ситуациях работодатель может вызывать сотрудника на работу без его согласия. К таким случаям относятся аварии, катастрофы, несчастные случи, угрозы материального ущерба и прочее.
Сотрудники экстренных служб, коммунальных, торговли, общепита, предприятий непрерывного производства, те, кто работает по сменному графику, продолжат работать по своему обычному графику.
Какие еще праздники отмечаются в июне
Помимо государственного праздника, в июне отмечаются еще и День защиты детей, День социального работника, медицинского работника, День памяти и скорби, День молодежи. Но все они не являются государственными и, соответственно, не предусматривают дополнительного отдыха.
12 июня установлен как День России и отмечается ежегодно, потому что в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Однако в некоторых субъектах страны, помимо Дня России, в июне будут еще праздники, которые дают право на официальный выходной день. Например, в республике Саха (Якутия) 21 июня отмечается национальный праздник Ысыах и будет перенесен на понедельник, 22 июня. В Чувашской республике 24 июня будет нерабочим в связи с празднованием Дня республики, а в Севастополе 14 июня отметят День основания города и выходной перенесут на 15 июня.