Помощница воспитателя «заминировала» детсад в Благовещенске, чтобы уйти домой

Случай произошел еще в январе 2026 года, но решение суд вынес только сейчас. По данным следствия, в какой-то момент женщина поняла, что отпроситься с работы не получится. Тогда она вставила в телефон запасную сим-карту, создала аккаунт в мессенджере с ником «Твоя судьба» и отправила коллеге-кладовщику три сообщения: «Заминировано», «Осталось 45 минут», «Осталось 35 минут». Адрес она указала неверно, но сотрудники восприняли угрозу всерьез. После этого женщина сломала сим-карту и выбросила ее в урну у остановки.

Детский сад экстренно эвакуировали. На проверку территории выехали спецслужбы, но никаких взрывных устройств не нашли. Сотрудники УФСБ быстро вычислили отправительницу. На допросе женщина призналась, что хотела спровоцировать эвакуацию и уйти домой.

В суде женщина раскаялась, частично возместила ущерб и написала извинительное письмо в детский сад. Суд учел это, а также ее состояние здоровья, помощь следствию и многочисленные грамоты. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, но благодаря смягчающим обстоятельствам наказание смягчили.

Суд признал Новик виновной по части 2 статьи 207 УК РФ «Ложное сообщение о теракте из хулиганских побуждений». Ее приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. А мобильный телефон, с которого отправляли сообщения, конфисковали в пользу государства.

