Пробка длиной 7 км образовалась из-за ДТП на 77 км МКАД

Фото - © Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф

Пробка длиной 7 км образовалась в результате дорожно-транспортного происшествия на внутренней стороне 77-км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла в районе съезда № 76. На месте ДТП работают городские экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Водителей призвали заранее выбирать пути объезда из-за образовавшейся в результате ДТП пробки.

