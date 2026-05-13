Пробка длиной 7 км образовалась из-за ДТП на 77 км МКАД
Вечерние пробки в Москве
Пробка длиной 7 км образовалась в результате дорожно-транспортного происшествия на внутренней стороне 77-км МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Авария произошла в районе съезда № 76. На месте ДТП работают городские экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Водителей призвали заранее выбирать пути объезда из-за образовавшейся в результате ДТП пробки.
