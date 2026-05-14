Названы сроки начала эксперимента по посадке в самолет по биометрии в РФ

Эксперимент по допуску пассажиров на рейсы в аэропортах Шереметьево и Пулково с использованием биометрии начнется 1 июня 2026 года. Это следует из утвержденного правительством РФ документа, сообщает ТАСС .

Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. По биометрии пассажиры смогут зарегистрироваться на рейс, попасть в перевозочную зону аэропорта и сесть в самолет. Участие в эксперименте добровольное, при этом оно не отменяет обязанности предъявлять паспорт при досмотре в целях транспортной безопасности.

Минтранс, Минцифры и ФСБ должны не позднее чем за 50 дней до окончания эксперимента представить в правительство доклад с оценкой результатов и рекомендациями по корректировке законодательства.

Для участия в эксперименте необходимо заранее зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать согласие на обработку персональных данных.

