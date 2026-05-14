ЦБ РФ ужесточил лимиты по ипотеке

Центробанк РФ ограничил выдачу рискованных ипотечных кредитов на третий квартал 2026 года. Под ограничения попали займы с высоким показателем долговой нагрузки и низким первоначальным взносом — так называемые макропруденциальные лимиты, сообщают « Известия ».

В Банке России считают, что эта мера вряд ли приведет к резкому росту отказов, поскольку банки уже сейчас выдают меньше рискованных кредитов, чем предусмотрено новыми лимитами.

Ужесточение призвано ограничить выдачу наиболее рискованной ипотеки и постепенно снизить ее долю в общем портфеле. При этом эксперты отмечают, что ограничения могут подтолкнуть заемщиков к другим рискам — например, к оформлению нескольких потребительских кредитов или покупке проблемных новостроек с большим дисконтом. Интерес к объектам с заметным снижением цены действительно растет.

Семьи уже пересматривают планы по улучшению жилищных условий: чаще рассматривают вторичное жилье, уменьшают запросы или копят на большой первоначальный взнос.

