Банк России ожидает стабилизацию инфляции на уровне 4% во втором полугодии

Банк России прогнозирует замедление инфляции и ее стабилизацию на уровне до 4% во втором полугодии. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, сообщает ТАСС .

По его словам, речь идет о текущем темпе роста цен — месячном показателе с устранением сезонных факторов. Назвать точный месяц, когда это произойдет, он не смог, но уверен, что во втором полугодии темпы движения сохранятся.

При этом Тремасов не исключил, что в октябре возможен скачок инфляции из-за повышения тарифов ЖКХ — схожий с январским скачком после увеличения НДС.

Советник председателя ЦБ также напомнил, что по итогам года инфляция прогнозируется на уровне 4,5–5,5%.

