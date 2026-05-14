Литва запретила использовать свою территорию для военных действий против соседей

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что использование воздушного пространства страны для проведения военных операций воюющими государствами недопустимо и станет грубым нарушением суверенитета Литвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на BNS.

По его словам, территория страны не использовалась и не будет использоваться третьими странами для военных действий, направленных против соседних государств.

Науседа добавил, что любые попытки незаконного использования литовского воздушного пространства будут учтены как серьезное нарушение международного права. Об этом уже предупредили руководство воюющих стран, а также союзников Литвы по НАТО.

