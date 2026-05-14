Пентагон заявил, что конфликт с Ираном выгоден для Китая в соперничестве с США

Американская военная разведка считает, что Китай использует иранский конфликт для укрепления своего превосходства над США в военной, экономической и дипломатической сферах, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post, опирающийся на секретный доклад разведки.

Документ, подготовленный перед визитом Дональда Трампа в Пекин, вызвал в Пентагоне обеспокоенность относительно геополитической цены, которую США платят за противостояние с Тегераном.

По данным СМИ, после начала военной операции США и Израиля Китай якобы поставлял оружие союзникам США в Персидском заливе и помогал странам, испытывающим трудности с энергоносителями из-за закрытия Ормузского пролива.

В докладе также указывается, что война истощила крупные запасы американских вооружений, которые могли бы сыграть ключевую роль в случае возможного конфликта с Китаем из-за Тайваня. Кроме того, противостояние с Ираном, нанесшее серьезный урон технике и объектам США на Ближнем Востоке, позволило Пекину наблюдать за действиями Вашингтона и заметить уроки для планирования своих операций в будущем.

