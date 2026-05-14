Стоимость меди обновила исторический рекорд

По данным торгов на 13 мая, июльский фьючерс на медь на бирже Comex подорожал на 1,3%, до 6,616 доллара за фунт, а в ходе торгов котировки поднимались до 6,716 доллара за фунт, что стало рекордной отметкой.

На Лондонской бирже металлов цена тонны меди с поставкой через 3 месяца выросла на 0,56%, до 14 021 доллара.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в январе 2026 года на уровне 14,5 тысячи долларов за тонну.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.