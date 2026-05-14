В Пекине стартовала встреча Си Цзиньпина с Трампом

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа началась в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Лидеры стран приступили к обсуждению двусторонних и международных вопросов в пекинском Доме народных собраний (парламент).

При этом американский лидер будет в КНР до 15 мая включительно. Цель его визита — снижение и последующее урегулирование противоречий в сфере торговли и экономики, а также по другим важнейшим аспектам двусторонних отношений.

Кроме того, планируется синхронизация подходов к глобальным вызовам, в частности к американо-иранскому конфликту. Ожидается, что стороны также обсудят тайваньский вопрос.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.