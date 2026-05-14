Онищенко рассказал о различиях проявления хантавирусов в Европе и Америке

Заболевание хантавирусами протекает по-разному в Европе и Америке. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

По его словам, в Европе хантавирусы чаще вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, тогда как в Америке развивается кардиопульмональный синдром — с преимущественным поражением легких и сердца. Это особенность американского штамма вируса.

Онищенко добавил, что природные очаги хантавируса есть и в России — в частности, в Удмуртии, Башкирии и Пензенской области.

Ранее Онищенко предупредил о мутации хантавируса и передаче от человека к человеку.

